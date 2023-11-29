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Земельные участки в Черноморский городской совет, Украина

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Малодолинское, Украина
Земельные участки 1 комната
Малодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3512. . . Продам участок в Малой Долине. Площадь 7 соток. Коммуникаци…
€7,300
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