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Коммерческая недвижимость в Черноморский городской совет, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Черноморск, Украина
Коммерческая
Черноморск, Украина
Площадь 353 м²
15255 Продаю бизнес в г.Черноморск. Отдельно стоящее здание, автомойка…
€168,823
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