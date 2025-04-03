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Производственные здания в Черновицкий район, Украина

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1 объект найдено
Selling an operating food production facility for meat and fish processing in Chernivtsi в Черновцы, Украина
Selling an operating food production facility for meat and fish processing in Chernivtsi
Черновцы, Украина
Площадь 2 727 м²
Количество этажей 3
Без комісії Агенції! Продам харчове виробництво з переробки м'яса та риби в безпечному регі…
Цена по запросу
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