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Квартиры в Buchanskiy rayon, Украина

однокомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/10
SF-2-519-323 Софиевская Борщаговка. Продается 2-комнатная квартира Жк Софиевская Слободка…
€77,567
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Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/11
SF-2-519-288 Квартира с ремонтом,ЖК София,Софиевская слободка, метро Теремки, Академ. Про…
€47,453
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Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
Продам 1ком Софиевская Борщаговка ЖК София # SF-2-508-790 Квартира в клубном доме в цент…
€41,065
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Квартира 2 спальни в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 2 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 10/11
Продам 2 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Стожары # SF-2-508-618 Софиевская Борщаговка. Про…
€36,502
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Квартира 2 спальни в Святопетровское, Украина
Квартира 2 спальни
Святопетровское, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
Продам квартиру ЖК «Киевское имение» Софиевская Борщаговка # SF-2-503-199 Продается 2х к…
€42,890
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Квартира 3 спальни в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 3 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/10
Продам 3 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Клубный от Мартынова # SF-2-486-586 Продам 3-комн…
€82,130
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Квартира 1 спальня в Святопетровское, Украина
Квартира 1 спальня
Святопетровское, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продам квартиру ЖК «Киевское имение» Софиевская Борщаговка # SF-2-486-648 Очень хорошая …
€47,635
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Параметры недвижимости в Buchanskiy rayon, Украина

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