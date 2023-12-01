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Жильё в Бориспольский район, Украина

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Яготин, Украина
Квартира 1 спальня
Яготин, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/24
Продаю 2 Комнатную Квартиру Киев Теремки-2 метро Выставочный центр SF-2-149-010 Продаю Дву…
€105,489
в месяц
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Параметры недвижимости в Бориспольский район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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