Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Земельные участки
  4. Белгород-Днестровский район

Земельные участки в Белгород-Днестровский район, Украина

1 объект найдено
Земельные участки 2 комнаты в Затока, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Затока, Украина
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
11025 Предлагаю к продаже участок 6 соток в Затоке расположенную в пре…
€36,421
Оставить заявку
Realting.com
Перейти