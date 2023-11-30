Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Коммерческая
  4. Белгород-Днестровский район

Коммерческая недвижимость в Белгород-Днестровский район, Украина

5 объектов найдено
Коммерческая в Каролино-Бугаз, Украина
Коммерческая
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 1 100 м²
№2636. Предлагаем к продаже базу отдыха в пос. Каролино-Бугаз. Первая л…
€591,846
Оставить заявку
Коммерческая в Затока, Украина
Коммерческая
Затока, Украина
Площадь 243 м²
Комплекс зданий и сооружений в первой линии от моря. (Договор купли-продажи) Место распол…
€124,743
Оставить заявку
Коммерческая в Шабовский сельский совет, Украина
Коммерческая
Шабовский сельский совет, Украина
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Общая площадь помещения - 1700 кв.м. Расположено на 27 сотках в с. Салганы. Рядом большой за…
€77,395
Оставить заявку
Коммерческая в Bazar yanska silska rada, Украина
Коммерческая
Bazar yanska silska rada, Украина
250га на берегу моря
€8,19 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Каролино-Бугаз, Украина
Коммерческая
Каролино-Бугаз, Украина
Уникальная роза ветров для занятий виндсерфингом. Одесская обл., с. Каролино Бугаз на бер…
€50,079
Оставить заявку
Realting.com
Перейти