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Коммерческая недвижимость в Белгороде-Днестровском район, Украина

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Затока
4
10 объектов найдено
Коммерческое помещение 4 829 м² в Сергеевка, Украина
Коммерческое помещение 4 829 м²
Сергеевка, Украина
Площадь 4 829 м²
Похоже на детский домик в экологической зоне, на Черноморском побережье, на курорте Балинно,…
$750,000
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Отель 250 м² в Затока, Украина
Отель 250 м²
Затока, Украина
Площадь 250 м²
37533 Продам рабочую базу отдыха в Затоке с участком. Общая площадь 20 кв.м. Расположенная…
$160,000
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Другое 5 400 м² в Белгород-Днестровский район, Украина
Другое 5 400 м²
Белгород-Днестровский район, Украина
Площадь 5 400 м²
Предполагалось продать большую базу отдыха в сердце Лебедя, расположенную в районе 5 га в па…
$3,22 млн
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Другое 950 м² в Затока, Украина
Другое 950 м²
Затока, Украина
Площадь 950 м²
Похоже на отличный отель с идеальной репутацией в курортном замке. Объект построен в 2016 го…
$850,000
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BPS Consulting
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Коммерческое помещение 288 м² в Затока, Украина
Коммерческое помещение 288 м²
Затока, Украина
Площадь 288 м²
37999. Готовый инвестиционный объект у моря — мини-отель в курортной зоне Затоки Предлагает…
$90,000
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Другое 1 690 м² в Затока, Украина
Другое 1 690 м²
Затока, Украина
Площадь 1 690 м²
Он предлагает комфортную базу для отдыха в самом сердце Зотаки, готовую для бизнеса опытных …
$2,50 млн
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BPS Consulting
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TekceTekce
Отель 1 100 м² в Каролино-Бугаз, Украина
Отель 1 100 м²
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 1 100 м²
№2636. Предлагаем к продаже базу отдыха в пос. Каролино-Бугаз. Первая линия от моря. Общая п…
$650,000
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Коммерческое помещение 3 400 м² в Белгород-Днестровский, Украина
Коммерческое помещение 3 400 м²
Белгород-Днестровский, Украина
Площадь 3 400 м²
Активный производственный бизнес с инфраструктурой, которую трудно построить с нуля: в район…
$1,50 млн
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BPS Consulting
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Коммерческое помещение 5 969 м² в Сергеевка, Украина
Коммерческое помещение 5 969 м²
Сергеевка, Украина
Площадь 5 969 м²
Похоже на детский домик в экологической зоне, на Черноморском побережье, на курорте Балинно,…
$850,000
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BPS Consulting
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Отель 50 м² в Каролино-Бугаз, Украина
Отель 50 м²
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 50 м²
19481 Продам дачу возле моря, Каролино-Бугаз. Жилое состояние. Общая площадь 50 кв.м. 2 этаж…
$40,000
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Типы недвижимости в Белгороде-Днестровском район

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