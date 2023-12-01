Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Коммерческая
  4. Белоцерковский район
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Белоцерковский район, Украина

Готовый бизнес В архив
Очистить
1 объект найдено
Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви в Белая Церковь, Украина
Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви
Белая Церковь, Украина
Площадь 6 929 м²
1. Мясоперерабатывающий комплекс На территории целостного имущественного комплекса находя…
€4,59 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти