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Жильё в Белоцерковский район, Украина

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Белая Церковь, Украина
Квартира 1 спальня
Белая Церковь, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/9
Продам 1 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Львовское имение # SF-2-503-170 Продам 1-к кварти…
€51,368
в месяц
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Параметры недвижимости в Белоцерковский район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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