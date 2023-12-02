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Коммерческая недвижимость в Березовский район, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Черняховское, Украина
Коммерческая
Черняховское, Украина
Весь массив разбит на 187 участков. Участки расположены в Одесской области, Коминтерновском …
€1,12 млн
в месяц
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Коммерческая в Блонское, Украина
Коммерческая
Блонское, Украина
Общая площадь - 2 Га. Рядом есть еще 4 аналогичных участка по 2 Га. Участки расположены в од…
€82,625
в месяц
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