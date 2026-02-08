Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Baltska miska gromada
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Baltska miska gromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение 5 000 м² в Балта, Украина
Коммерческое помещение 5 000 м²
Балта, Украина
Площадь 5 000 м²
10111. . . Предлагаем к продаже действующую швейную фабрику в Одесской области. Несколько зд…
$620,000
