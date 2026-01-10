Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Avangardivska selisna gromada, Украина

19 объектов найдено
Коммерческое помещение 180 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 180 м²
Авангард, Украина
Площадь 180 м²
16417 Продам помещение в Авангарде. Состоит из 3-х холодильных камер вместимостью по 100 тн.…
$348,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 5 674 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 5 674 м²
Авангард, Украина
Площадь 5 674 м²
31174. Продам комплекс производственно-складских помещений в р-не 7 км. Общая площадь 5674 …
$750,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Авангард, Украина
Коммерческое помещение
Авангард, Украина
№4529. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок в р-не рынка 7 км на ул. Объездна…
$1,07 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 100 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 1 100 м²
Авангард, Украина
Площадь 1 100 м²
№3599. . .Предлагаем к продаже помещение свободного назначения в новом доме в Авангарде. Общ…
$737,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 238 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 238 м²
Авангард, Украина
Площадь 238 м²
8460. . . Продам капитальное складское помещение на ул.Тепличная в Авангарде. Общая площадь…
$88,060
Оставить заявку
Коммерческое помещение 90 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 90 м²
Авангард, Украина
Площадь 90 м²
14087 Продается просторное помещение для бизнеса в жилом комплексе "Австрийский". Общая пло…
$50,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 000 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 3 000 м²
Авангард, Украина
Площадь 3 000 м²
21597. Действующий комплекс по производству колбасных изделий. Участок 1.35 га. Есть Гос акт…
$1,60 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Прилиманское, Украина
Коммерческое помещение
Прилиманское, Украина
10326. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Прилиманском. Общая площадь 1,67 Га. Пра…
$155,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Прилиманское, Украина
Коммерческое помещение
Прилиманское, Украина
№1048. . . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прилиманское. Общая площа…
$14,000
Оставить заявку
Moya7yaMoya7ya
Коммерческое помещение в Прилиманское, Украина
Коммерческое помещение
Прилиманское, Украина
№6629 Предлагаю к продаже фасадный участок в районе 7 километра. Общая площадь 89 соток. К …
$90,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Авангард, Украина
Коммерческое помещение
Авангард, Украина
24739 Продам фасадный земельный участок в Авангарде. Общая площадь 40 соток. Первая линия от…
$170,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Прилиманское, Украина
Коммерческое помещение
Прилиманское, Украина
7996. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок в р-не Пром Рынка "7 КМ". Общая пл…
$5,10 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 332 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 3 332 м²
Авангард, Украина
Площадь 3 332 м²
8459 . . . Продам капитальный комплекс складских помещений на ул. Тепличная в Авангарде. Ком…
$1,23 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 000 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 1 000 м²
Авангард, Украина
Площадь 1 000 м²
№1287. . . Предлагаем к продаже складской комплекс в р-не пром рынка 7 км на ул. Ангарская. …
$230,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Прилиманское, Украина
Коммерческое помещение
Прилиманское, Украина
9252. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не 7 км. Общая площадь 8 соток. Правиль…
$27,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Авангард, Украина
Коммерческое помещение
Авангард, Украина
9302. . . Предлагается к продаже земельный участок вблизи 7 км. Общая площадь 3,4 га. Правил…
$760,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 16 000 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 16 000 м²
Авангард, Украина
Площадь 16 000 м²
19119. Продается большая территория в районе 7 км. Площадь территории составляет 4 га на кот…
$3,70 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 400 м² в Авангард, Украина
Коммерческое помещение 2 400 м²
Авангард, Украина
Площадь 2 400 м²
31177. Продам комплекс производственно-складских помещений в р-не 7 км. Общая площадь 2400 …
$370,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Авангард, Украина
Коммерческое помещение
Авангард, Украина
№3077. Предлагаем к продаже участок в р-не Авангарда на Объездной дороге. Общая площадь 2,3…
$280,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти