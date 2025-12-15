Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Зонгулдак
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Зонгулдак, Турция

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Filyos, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Filyos, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
$5,40 млн
Параметры недвижимости в Зонгулдак, Турция

с террасой
Недорогая
Элитная
