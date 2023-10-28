Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Зейтинбурну
  5. Гостиницы, отели

Отели в Зейтинбурну, Турция

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Алания, Турция
Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Алания, Турция
Комнаты 2
Этаж 2/7
Самый привлекательный строящийся проект в городе! - Современные интерьеры, просторные балко…
€750,597
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной в Аланья, Турция
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Коммерческая 1 комната в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларОн …
€826,023
Магазин 1 ванная в центре города, с парковка в Махмутлар центр, Турция
Магазин 1 ванная в центре города, с парковка
Махмутлар центр, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
€201,081
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 35 000 м²
ТЦ находится в самом центре города Стамбула ,в туристическом районе ,где кроме трамвая друго…
€132,00 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Коммерческая Недвижимость в Развивающемся Районе Стамбула. Коммерческая недвижимость располо…
€228,862
Офис в Сарыер, Турция
Офис
Сарыер, Турция
ЖИЗНЬ, КАК МЕЧТА В СТАНБУЛ Маслаке SKY-233, расположенный в Маслаке, разработан современны…
€204,347
Отель 50 комнат с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Лара, Турция
Отель 50 комнат с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Лара, Турция
Комнаты 50
Площадь 1 м²
€253,117
Отель с сауной в Измир, Турция
Отель с сауной
Измир, Турция
Площадь 93 000 м²
Турция провинция Измир   Отель на берегу моря   Огромный оте…
€73,11 млн
Коммерческая с лифтом, с детской площадкой, с Generator elektrichestva в Okurcalar, Турция
Коммерческая с лифтом, с детской площадкой, с Generator elektrichestva
Okurcalar, Турция
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Торговая площадка в новом торговом комплексе в OkurcalarРайон: Анталья, Аланья, ОкурджаларТо…
€203,752
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 50 м²
Преимущества проекта: Надежный застройщик и партнёр. Компания-застройщик успешно работает…
€299,832
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung в Стамбул, Турция
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Стамбул, Турция
Площадь 83 м²
€276,855
Realting.com
Перейти