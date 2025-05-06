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Квартиры с террасой в Зейтинбурну, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро и автомагистралью, Ст…
$518,550
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Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 15
Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция…
$549,081
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Квартира 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 9
Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция Резиден…
$615,493
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Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокие инвестиции Расположен в одном из самых пр…
$1,000,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 12
Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном р…
$472,411
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Квартира 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Ту…
$840,029
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Квартира 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция Предлагаются…
$928,003
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Квартира 5 комнат в Зейтинбурну, Турция
Квартира 5 комнат
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 274 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Ста…
$2,19 млн
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