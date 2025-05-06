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Квартиры с бассейном в Зейтинбурну, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Проект возвышающийся в Зейтинбурну, одном из уникальных районов Стамбула, предлагает идеальн…
$405,000
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