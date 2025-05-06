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Квартиры с гаражом в Зейтинбурну, Турция

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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект имее…
$2,20 млн
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Квартира 5 комнат в Зейтинбурну, Турция
Квартира 5 комнат
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 10/15
Four Bedrooms Apartment in upscale area in Istanbul in a project located in Topkapı, one of …
$828,000
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Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокие инвестиции Расположен в одном из самых пр…
$1,000,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/16
Дом с видом на море в самом престижном проекте в Стамбуле   Квартира со вторых рук с п…
$520,000
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