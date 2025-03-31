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Квартиры с гаражом в Yunusemre, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kayapinar, Турция
Квартира 3 комнаты
Kayapinar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10/32
$472,228
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов