Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Yuezuencueyil Mahallesi
  5. Виллы

Виллы в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Просторные Виллы с Индивидуальными Садами в Бурсе, Нилюфер. Новые виллы расположены в Гюмюшт…
€663,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Этаж 1/4
Роскошно Оборудованная Вилла 6+1 в Бурсе. Эта уникальная вилла в Бурсе, расположенная в Нилю…
€1,88 млн

Параметры недвижимости в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти