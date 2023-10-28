ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Yuezuencueyil Mahallesi
Земельные участки в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1
Земельный участок с садом из авокадо в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаВсем деревьям…
€25,832
Рекомендовать
Земельные участки
Guemueskavak, Турция
357 м²
1/1
Земельный участок с постройкой в районе UzunözРайон: Анталья, Аланья, УзунёзЗемельный участо…
€29,937
Рекомендовать
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
€52,314
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
4 040 м²
1/1
Участок в Алании Район: Анталья, АланьяУчасток на 4040м2 доступен электрический водный путь.…
€40,851
Рекомендовать
Земельные участки
Турция
Продажа двух участков в Мерсине Мезитли
€400,000
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
3 916 м²
1/1
Земельный участок под строительство отеля на морском берегу в КонаклиРайон: Анталья, Аланья,…
€2,86 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
700 м²
1/1
Земельный участок в BADEMAĞACI с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, БадемагаджыЧИСТЫЙ РАВН…
€95,218
Рекомендовать
Земельные участки
Турция
Представляем вам редкую и потенциально прибыльную инвестиционную возможность - земельный уча…
€7,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Турция
Добро пожаловать в роскошный район Коньяалты, Молла Юсуф, где предлагается к продаже участок…
€4,53 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
2 257 м²
1/1
Земельный участок под строительство, TÜRKTAŞ TARLAРайон: Анталья, Аланья#916
€54,467
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 490 м²
1/1
Земельный участок в Mahmutlar с видом на море и крепостьРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРас…
€991,228
Рекомендовать
Земельные участки с крытой парковкой, с Ploschadka dlya barbekyu
Аланья, Турция
6 000 м²
1/1
Отличный Земельный участок в YEŞİLÖZ с фруктовыми деревьямиРайон: Анталья, Аланья, ЕшилёзНа …
€1,51 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL