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Коммерческая недвижимость в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Офис 1 спальня с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/22
Офисные Помещения по Выгодным Ценам в Нилюфере, Бурса. Современные офисы находятся недалеко …
€83,000
Realting.com
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