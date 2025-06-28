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Квартиры с садом в Йозгате, Турция

Bogazliyan
11
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1 объект найдено
Квартира в Mansuroglu, Турция
Квартира
Mansuroglu, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Квартиры доступны в семейном комплексе, расположенном в престижном районе Байраклы в Измире,…
$455,711
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Типы недвижимости в Йозгате

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Параметры недвижимости в Йозгате, Турция

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