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Жильё с видом на горы в Yomra, Турция

квартиры
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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Yomra, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Yomra, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Трабзоне, Кашюстю. Квартиры расположены в квартале Ка…
€130,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Yomra, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Yomra, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Трабзоне, Кашюстю. Квартиры расположены в квартале Ка…
€113,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yomra, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yomra, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры с 3 Спальнями Рядом с Морем в Трабзоне, Йомра. Новые квартиры находятся в инв…
€121,000
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