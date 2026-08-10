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Квартиры с видом на горы в Yomra, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на природу, море и долину в Кашюстю, Трабзон Эти квартиры расположены в пре…
$157,231
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Квартира 5 комнат в Yomra, Турция
Квартира 5 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на природу, море и долину в Кашюстю, Трабзон Эти квартиры расположены в пре…
$174,572
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Недвижимость с потрясающим видом на море в Йомре, Трабзон Недвижимость расположена в Кашюстю…
$173,416
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