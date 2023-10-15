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Виллы с видом на горы в Yildirim, Турция

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yildirim, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yildirim, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Отдельный Дом с Просторной Планировкой в Бурсе, Йылдырым. Частный дом расположен в деревне З…
€214,000
Realting.com
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