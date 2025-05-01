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Виллы с бассейном в Енишехире, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 7 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 536 м²
Этаж 4
Представляем ультрасовременную виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+2 нах…
Цена по запросу
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