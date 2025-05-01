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Виллы с садом в Енишехире, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 6 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Этаж 3
Представляем виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+1 находится в центральн…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2
Современные  виллы, построенные по последним технологиям в Мерсине очень большая редкость. Н…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 7 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 536 м²
Этаж 4
Представляем ультрасовременную виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+2 нах…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1
Проект Вилл территориально расположен в центральном районе  Мерсина - Енишехир.  В проекте ш…
Цена по запросу
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