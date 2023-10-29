ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Yenisehir
Other
Коммерческая недвижимость в Yenisehir, Турция
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5
300 м²
1/1
Коммерческая площадь под магазин в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларМагазин с полез…
€826,023
Рекомендовать
Отель
Эсеньюрт, Турция
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скор…
€83,039
Рекомендовать
Коммерческая 7 спален с бассейном, с подсобным помещением, с Gartennutzung
Aksu, Турция
9
2
€1,58 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
138 м²
1/1
Помещение для магазина в новой резиденции в ДемирташРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстоян…
€350,434
Рекомендовать
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
61 м²
1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€160,198
Рекомендовать
Магазин с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
110 м²
Удачно Расположенный Магазин в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Магазин, расположенный в центре райо…
€279,831
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1
1
Продается коммерческая недвижимость с мебелью под офис. Сделан хороший ремонт. Площадь 100 м…
€143,127
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1
180 м²
1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларОн …
€826,023
Рекомендовать
Коммерческая
Турция
270 м²
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в самом сердце Анталии в этом би…
€218,000
Рекомендовать
Отель
Аланья, Турция
Турция г.Аланья Отель с пляжем Уютный отель на первой ли…
€25,01 млн
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
187 м²
1/1
Большое коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Ста…
€1,21 млн
Рекомендовать
Офис 3 комнаты с лифтом
Аланья, Турция
3
100 м²
5/5
Прекрасный Дуплекс офис 2+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКом…
€175,217
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL