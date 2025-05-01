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Квартиры с бассейном в Енишехире, Турция

двухкомнатные
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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 14
В продаже квартира планировки  3+1  в центральном районе Енишехир. Квартира расположена на 1…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 2+1. Квартира расположена на 2…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Енишехир, Турция
Квартира 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4
К продаже представлена  меблированная квартира 4+1 класса люкс в крупнейшем районе Мерсина, …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 11
В районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 2+1. Квартира расположена на 11-м этаже 14…
Цена по запросу
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Квартира в Енишехир, Турция
Квартира
Енишехир, Турция
Площадь 62 м²
В г.Мерсин строится новый проект на площади 3.370 М2 и будет состоять из 1 блока.Каждый блок…
$84,718
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Новый проект жилого комплексастроится в центре Мерсина, районе Енишехир. Жилой комплекс буде…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Если Вы рассматриваете покупку квартиры в Турции у моря, но в то же время не представляете с…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 11
Предложение для тех, кто предпочитает жить в центре большого города. Трехкомнатная квартира …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7
В продажу выставлена  2-х комнатная квартира, расположенная на 7 этаже / 12 этажного жилого …
$70,759
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