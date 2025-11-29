Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Турция
  Турция
  Енишехир
  Жилая
  Квартира
  Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Енишехире, Турция

Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Этаж 25/25
Стильные квартиры в Мерсине, Енишехир, рядом с социальной инфраструктурой Енишехир в Мерсине…
$427,822
Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 25/25
Стильные квартиры в Мерсине, Енишехир, рядом с социальной инфраструктурой Енишехир в Мерсине…
$324,635
