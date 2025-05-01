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Квартиры с садом в Енишехире, Турция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Insu, Турция
Квартира 2 комнаты
Insu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 12
Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция В…
$83,683
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