Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Yenimahalle
  5. Виллы

Виллы в Yenimahalle, Турция

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Hacilar, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Hacilar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Элитном Комплексе в Гёльбаши, Инджек Элитные дома расположены в Инджеке – о…
€1,43 млн
Вилла 6 спален с балконом, с парковка в Ballikpinar, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с парковка
Ballikpinar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 391 м²
Роскошные Виллы в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Престижном Месте в Гёльбаши, Анкара Пре…
€721,000

Параметры недвижимости в Yenimahalle, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти