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Виллы с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,11 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,38 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,32 млн

Параметры недвижимости в Yenice Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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