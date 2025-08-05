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Купить жилую недвижимость в Енидже, Турция

1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Guzeloba, Турция
Дуплекс 3 спальни
Guzeloba, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$201,110
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