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Продажа новых домов в Yedi Eyluel Mahallesi, Турция

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212 м²
€1,788,430
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Турция
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Цена по запросу
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
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530 м² 5 ванных
€6,334,060
Квартира 6 комнат
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€1,588,768
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
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