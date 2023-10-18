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Квартиры в новостройках в Yedi Eyluel Mahallesi

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Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir Torbalı
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir Torbalı
Yedi Eyluel Mahallesi, Турция
от
€89,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Представляю вашему вниманию квартиры в развивающемся районе Измира Торбала. Особенности расположения объекта: • Центр города Конак 30 км • Газимир 15 км • Оптимальный торговый центр 20 км • Газимирская государственная больница 18 км • Государственная больница Торбала 16 км • Здание суда Торбали 14 км • Аэропорт Измира Аднана Мендереса 12 км • Эгейская свободная экономическая зона 20 км • Вход на шоссе Измир-Айдын 10 км • Избанский городской поезд 2 км • Кусадаси 50 км • Чесме Алакати 95 км Особенности территории: • детская площадка • пейзажи • пешеходные дорожки • стильный дизайн • парковка • уборщик • 2 лифта • 2 входа в здание Комплекс состоит из 3 блоков. Расположение рядом с главной дорогой. Особенности квартиры: • 3 + 1 • 4 этаж • 124 м ² • Отопительный газ • Восстановленный • 2 ванные комнаты / туалеты • Видеодомофон При желании его можно купить с мебелью и техникой. Цена договорная. Квартиры подходят для вида на жительство.
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