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Дуплексы с бассейном в Yazihan, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с Fitnes в Kale, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с Fitnes
Kale, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
Роскошный Дублекс 4+1 в районе КалеРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРазвитая инфраструктура. С в…
€396,000

Параметры недвижимости в Yazihan, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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