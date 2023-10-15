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Жильё с бассейном в Ялова, Турция

Ялова
16
Ciftlikkoey
8
Altinova
3
1 объект найдено
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собс…
€106,000

Типы недвижимости в Ялова

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ялова, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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