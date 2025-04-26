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Пентхаусы в Яловой, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Ялова, Турция
Пентхаус 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 5/5
Квартиры на продажу в закрытом комплексе в районе Газиосманпаша, Ялова Ялова, благодаря свое…
$209,878
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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

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