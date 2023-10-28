Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Земельные участки
  4. Yalikavak

Земельные участки в Yalikavak, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с видом на море, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/1
Большой участок в Тепе под застройкуРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Учас…
€3,36 млн
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Yesiluezuemlue, Турция
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Yesiluezuemlue, Турция
Площадь 905 м²
Земля в Фетхие, Ешильузюмлю, с Разрешением на Строительство. Вилла расположена в окружении п…
€474,713
Земельные участки 3 комнаты с балконом, с металлическая дверь, с охраной в Махмутлар центр, Турция
Земельные участки 3 комнаты с балконом, с металлическая дверь, с охраной
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
€195,882
Земельные участки с predostavlyaetsya VNZh в Турция
Земельные участки с predostavlyaetsya VNZh
Турция
Площадь 800 м²
Предлагается к продаже земельный участок расположенный в живописном районе Гейнюк в городе К…
€326,802
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/1
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
€3,36 млн
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 2 500 м²
Этаж 1/1
Земля для постройки виллы близко к морюРайон: Анталья, Аланья, ПаялларРасстояние до моря: 30…
€1,05 млн
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 9 300 м²
Этаж 1/1
Перспективный земельный участок на берегу моря в PAYALLAR Район: Анталья, Аланья, ПаялларРас…
€8,70 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 8 300 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в престижном месте с шикарным видом в KIZILCAŞEHİRРайон: Анталья, Аланья, …
€2,48 млн
Земельные участки в Белек, Турция
Земельные участки
Белек, Турция
Площадь 1 986 м²
Земельный участок в Белеке Хорошее инвестиционное предложение! Земля находится в центре г…
€245,269
Земельные участки 2 комнаты с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки 2 комнаты с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 4 860 м²
Этаж 1/1
Великолепная ферма с домиком 1+1 в ÇamlıcaРайон: Анталья, Аланья, ЧамлыджаРасстояние до моря…
€154,191
Земельные участки в Белек, Турция
Земельные участки
Белек, Турция
Площадь 970 м²
Участок земли 970 кв.м. Возможность застройки 2-х этажного дома Рядом с виллами и домами Мес…
€320,500
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 1 350 м²
Этаж 1/1
Замечательный Земельный участок в AvsallarРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря…
€894,408
Realting.com
Перейти