ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Yalikavak
Земельные участки в Yalikavak, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
5 000 м²
1/1
Большой участок в Тепе под застройкуРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Учас…
€3,36 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Yesiluezuemlue, Турция
905 м²
Земля в Фетхие, Ешильузюмлю, с Разрешением на Строительство. Вилла расположена в окружении п…
€474,713
Рекомендовать
Земельные участки 3 комнаты с балконом, с металлическая дверь, с охраной
Махмутлар центр, Турция
3
2
108 м²
2
€195,882
Рекомендовать
Земельные участки с predostavlyaetsya VNZh
Турция
800 м²
Предлагается к продаже земельный участок расположенный в живописном районе Гейнюк в городе К…
€326,802
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
3 000 м²
1/1
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
€3,36 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
2 500 м²
1/1
Земля для постройки виллы близко к морюРайон: Анталья, Аланья, ПаялларРасстояние до моря: 30…
€1,05 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
9 300 м²
1/1
Перспективный земельный участок на берегу моря в PAYALLAR Район: Анталья, Аланья, ПаялларРас…
€8,70 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
8 300 м²
1/1
Земельный участок в престижном месте с шикарным видом в KIZILCAŞEHİRРайон: Анталья, Аланья, …
€2,48 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Белек, Турция
1 986 м²
Земельный участок в Белеке Хорошее инвестиционное предложение! Земля находится в центре г…
€245,269
Рекомендовать
Земельные участки 2 комнаты с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
2
4 860 м²
1/1
Великолепная ферма с домиком 1+1 в ÇamlıcaРайон: Анталья, Аланья, ЧамлыджаРасстояние до моря…
€154,191
Рекомендовать
Земельные участки
Белек, Турция
970 м²
Участок земли 970 кв.м. Возможность застройки 2-х этажного дома Рядом с виллами и домами Мес…
€320,500
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 350 м²
1/1
Замечательный Земельный участок в AvsallarРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря…
€894,408
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL