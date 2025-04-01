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Квартиры с садом в Yalikavak, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Yalikavak, Турция
Квартира 6 комнат
Yalikavak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция Предлагаются элитные виллы …
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Yalikavak, Турция
Квартира 4 комнаты
Yalikavak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодр…
$1,51 млн
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Квартира 4 комнаты в Yalikavak, Турция
Квартира 4 комнаты
Yalikavak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
$1,20 млн
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Квартира 13 комнат в Yalikavak, Турция
Квартира 13 комнат
Yalikavak, Турция
Число комнат 13
Количество спален 11
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
$3,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Yalikavak, Турция
Квартира 3 комнаты
Yalikavak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
$1,14 млн
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