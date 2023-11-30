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Жильё в Yakuplu Mahallesi, Турция

5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
esenyurt'ta inanılmaz fiyata satılık rezidans konut, t & uuml; m hizmetleri, y & uuml; zm…
€45,000
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Квартира 1 спальня в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
резиденция на продажу в эзенюрте по невероятной цене резиденция содержит все услуги, басс…
€54,000
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Квартира 1 спальня в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/8
Esenyurt'ta inanılmaz fiyata satılık g & uuml; zel bir rezidans. ikamet ihtiyacınız olan…
€55,000
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Квартира 1 спальня в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 17/30
alışveriş yanında bir konutta satılık bir ev, bir hastane ve metro otobüsü. Yüzme havuz…
€26,000
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Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События
Стамбул, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 7/40
 istanbulda satılık lüks rezidans. ikamet çeşitli avantajlar ve hizmetler içerir. plaj v…
€44,000
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Параметры недвижимости в Yakuplu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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