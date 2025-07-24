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Дома с бассейном в Везиркёпрю, Турция

1 объект найдено
Дом в Bektas, Турция
Дом
Bektas, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Роскошная вилла с видом на море в Бектас-Аланья. Вилла для продажи расположена в районе Бект…
$1,59 млн
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