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Дома с садом в Везиркёпрю, Турция

2 объекта найдено
Дом в Bektas, Турция
Дом
Bektas, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Роскошная вилла с видом на море в Бектас-Аланья. Вилла для продажи расположена в районе Бект…
$1,59 млн
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Дом в Bektas, Турция
Дом
Bektas, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Отправляйтесь в путешествие, где ваши мечты сбываются в нашем новом проекте виллы в Анталии …
$1,65 млн
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