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Продажа новых домов в Uzunciftlik Mahallesi, Турция

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Квартира 4 спальни в большом городе
Турция
150 м² 2 ванных
€454,104
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
100 м² 2 ванных
€198,800
Квартира 1 спальня в большом городе
Турция
66 м² 1 ванная
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
49 м²
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты
Demirtas, Турция
107 м² 1 ванная
€274,834
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
191 м²
€1,127,230
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa
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€139,922
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
147 м² 2 ванных
€156,500
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