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Жильё в Uskumrukoey Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Uskumrukoey Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Uskumrukoey Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Площадь 328 м²
Количество этажей 3
Предлагаются светлые апартаменты с живописным видом на лес. Некоторые квартиры имеют собстве…
€1,22 млн
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Параметры недвижимости в Uskumrukoey Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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