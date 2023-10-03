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Жильё с видом на море в Usak merkez, Турция

1 объект найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Calikhasan, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Calikhasan, Турция
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепным вид…
€384,022

Параметры недвижимости в Usak merkez, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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