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Купить жилую недвижимость в Ушаке, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Эшме, Турция
Вилла 7 комнат
Эшме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепным вид…
$402,453
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Параметры недвижимости в Ушаке, Турция

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