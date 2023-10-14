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Жильё с бассейном в Ускюдар, Турция

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11 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Ускюдар, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инф…
€536,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ускюдар, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной п…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ускюдар, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Количество этажей 68
Элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собст…
€725,000
Квартира 4 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса общей площадью 224 тыс. м2, состоящего …
€502,000
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Площадь 361 м²
Этаж 3/3
Уникальные апартаменты 4+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
€3,05 млн
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Площадь 293 м²
Этаж 2/2
Уникальные апартаменты 3+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
€2,12 млн
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 4+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
€1,10 млн
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Площадь 231 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 3+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
€922,700
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 2+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
€646,400
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Площадь 166 м²
Этаж 5/5
Квартира 2+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос …
€693,200
Квартира с парковкой, с бассейном, с сауной в Ускюдар, Турция
Квартира с парковкой, с бассейном, с сауной
Ускюдар, Турция
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ В СТАМБУЛЕ НА АЗИАТСКОЙ СТОРОНЕ Места в резиденциях предназначены для обеспе…
€285,375
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