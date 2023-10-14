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Квартиры с видом на море в Ускюдар, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Уникальным Видом на Море в Стамбуле, Ускюдар. Квартиры с видом на море расположен…
€424,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€1,31 млн
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 321 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€1,21 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€770,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Площадь 293 м²
Этаж 2/2
Уникальные апартаменты 3+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
€2,12 млн
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Площадь 361 м²
Этаж 3/3
Уникальные апартаменты 4+1 с большой площадью в тихом охраняемом комплексе в центре Стамбула…
€3,05 млн
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